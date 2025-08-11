К счастью, обошлось без пострадавших. В ОВА и ГСЧС показали последствия атаки, передает 24 Канал.

Смотрите также Под ударом Север, Юг и Восток: ночью россияне запустили более 70 дронов

Какие последствия атаки на Сумщину?

По территории Шосткинской городской территориальной общины россияне нанесли авиационный удар.

У ГСЧС рассказали, что повреждениям с последующим возгоранием подверглось нежилое здание. Пожар ликвидирован, территория обследована.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Объемы потерь и повреждений уточняются,

– добавил городской голова Шостки Николай Нога.

Последствия атаки на Сумскую область / Фото ГСЧС

Начальник Сумской ОГА Олег Григоров также добавил, что под атакой также был Ивотский и Собичевский старостинские округа.

Россия атаковала Сумскую область: смотрите видео

В первом поврежден объект инфраструктуры и два жилых дома, а во втором разрушены сельскохозяйственные склады и сельхозтехника.