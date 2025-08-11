О результатах работы украинской ПВО сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает 24 Канал.

По состоянию на 08:00 11 августа, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов.