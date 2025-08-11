Про результати роботи української ППО повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни активні на кількох напрямках, бої тривають: огляд карти фронту від ISW

Які результати роботи ППО?

З вечора 10 серпня росіяни почали атакували Україну. Загалом окупанти випустили по мирних містах 71 безпілотник. Це як "Шахеди", так і БпЛА-імітатори.

Їх запускали з різних напрямків, а саме з Шаталового, Курського, Міллерового, Приморськ-Ахтарського в Росії.

Станом на 08:00 11 серпня, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. За даними ПС, роботу ППО зафіксовано на Півночі, Сході та Півдні України.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації,

– йдеться у повідомленні.

Повітряну атаку ворога відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.