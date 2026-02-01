Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Читайте також В Україні планують створити "малу" ППО: авіаексперт сказав, чи достатньо цього проти "Шахедів"

Які наслідки удару по Запоріжжю?

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголосили о 10:39. Згодом у місті пролунав вибух – у цей момент ворожий безпілотник рухався на один з районів Запоріжжя.

Іван Федоров заявив, що ворог завдав удар по пологовому будинку. За попередньою інформацією, вже відомо про шістьох постраждалих, всім надається необхідна допомога.

Удар по пологовому – ще один доказ війни, спрямованої проти життя!

– написав начальник ОВА.

Федоров також опублікував відео з місця російської атаки.

Внаслідок обстрілу є постраждалі: дивіться відео

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.