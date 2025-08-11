В общем с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 11 августа ликвидировано примерно 1 064 240 российских террористов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери россиян по состоянию на 11 августа?
- Личного состава – примерно 1 064 240 (+1 000)
- танков – 11 093 (+4),
- боевых бронированных машин – 23 114 (+7),
- артиллерийских систем – 31 380 (+37),
- РСЗВ – 1 462 (+2),
- средств ПВО – 1 204 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 646 (+191),
- крылатых ракет – 3 556 (+0),
- кораблей и катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 113 (+131),
- специальной техники – 3 936 (+0).
Потери врага на 11 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ