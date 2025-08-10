Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

Какая ситуация на фронте на вечер 10 августа?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было 2 атаки россиян.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 4 атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил 5 атак. Бои шли в районах населенных пунктов Радьковка, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении российские войска 11 раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Грековка и в сторону Шандриголово и Дроновки.

На Северском направлении украинские воины отбили 5 попыток наступления. Враг пытался продвинуться вблизи Григорьевки, Выемки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили 3 вражеские атаки в районах Новомаркового, Часового Яра и в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 8 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Александро-Калиново, Екатериновка и в сторону Русиного Яра и Плещеевки. Силы обороны сдержали натиск противника и отбили все штурмовые действия.

На Покровском направлении враг совершил 32 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность – в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Уют, Кучеров Яр, Заповедное, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишине, Зверево, Котлино, Ореховое и Федоровка. 2 боестолкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 108 и ранили 56 оккупантов, уничтожили 8 единиц автомобильной техники, 13 БпЛА и склад боеприпасов; также повредили три пушки, два автомобиля и танк захватчиков,

– перечислили в Генштабе.

На Новопавловском направлении враг 18 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Свободное Поле, Темировка, Мирное, Александроград, Воскресенка, Шевченко и Ольговское. Бои продолжаются в 4 локациях.

На Гуляйпольском направлении, в районе Малиновки, украинские защитники остановили российскую атаку.

На Ореховском направлении захватнические войска атаковали в районе Каменского.

На Приднепровском направлении враг провел 4 напрасные атаки на позиции наших защитников.