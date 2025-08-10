Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

Яка ситуація на фронті на вечір 10 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було 2 атаки росіян.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник здійснив 5 атак. Бої точилися в районах населених пунктів Радьківка, Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку російські війська 11 разів штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Греківка та у бік Шандриголового й Дронівки.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили 5 спроб наступу. Ворог намагався просунутися поблизу Григорівки, Виїмки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 3 ворожі атаки в районах Новомаркового, Часового Яру та у бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні 8 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Олександро-Калинове, Катеринівка та у бік Русиного Яру й Плещіївки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили всі штурмові дії.

На Покровському напрямку ворог здійснив 32 спроби потіснити наші підрозділи. Найбільша активність – у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. 2 боєзіткнення тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 108 та поранили 56 окупантів, знищили 8 одиниць автомобільної техніки, 13 БпЛА та склад боєприпасів; також пошкодили три гармати, два автомобілі та танк загарбників,

– перелічили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Вільне Поле, Темирівка, Мирне, Олександроград, Воскресенка, Шевченко та Ольгівське. Бої тривають у 4 локаціях.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Малинівки, українські захисники зупинили російську атаку.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська атакували в районі Кам'янського.

На Придніпровському напрямку ворог провів 4 марні атаки на позиції наших захисників.