Водночас 1 жовтня починається новий бюджетний рік у США, і в новому році буде закладена менша сума допомоги Україні, ніж у попередньому. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, на яку фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів може розраховувати наша країна.

Читайте також США схвалили нову військову допомогу Україні на понад 203 мільйона доларів, – Reuters

Скільки коштів допомоги потрібно Україні?

Пендзин підкреслив, що максимум США виділять Україні 800 мільйонів доларів в межах тих програм, які сьогодні фінансуються. Він нагадав, що у 2024 році Київ отримав 51 мільярд доларів.

Тому на ділі американці не збираються фінансувати будь-які програми грантовим методом. Найбільше, що вони теоретично можуть зробити, – надавати можливість європейцям купувати американську зброю для подальшої передачі Україні,

– зауважив він.

Це, за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу, зазначено в пункті в торгівельної угоди, є у рішеннях саміту НАТО, який ухвалив рішення щодо підняття до 5% від ВВП витрат на безпеку і оборону країн НАТО до 2035 року.

Американці не заклали жодної програми щодо великих цифр підтримки України. Однак 800 мільйонів доларів – це не гроші для країни, що воює. Тому весь фінансовий тягар на сьогодні лягає на плечі європейських країн. І вони абсолютно свідомі цих речей,

– зазначив Пендзин.

Також Україна зараз активно почала обговорювати з Міжнародним валютним фондом необхідність започаткування нової програми у 2026 році. Та програма, в якій сьогодні перебуває наша країна, практично вичерпана і закінчується у наступному році. Тому, на його думку, Україні негайно потрібна нова програма з достатньо великим фінансуванням за умови того, що у 2026-му війна продовжиться.

Сьогодні фінансові служби України активно обговорюють, як сформувати належний обсяг фінансування, запозичень, які мають перекрити дефіцит українського бюджету. Також керівництво країни озвучило цифри: Україні потрібно у 2026 році макроекономічного фінансування на суму 40 мільярдів доларів і ще 25 мільярдів доларів воєнно-технічної допомоги.

Загалом 65 мільярдів доларів – фантастична сума. При тому, що джерела принаймні 40 мільярдів наразі лишаються відкритими. Частково будуть перенесені кошти з не до кінця використаної програми кредиту з подальшим погашенням з доходів від заморожених російських активів. Частково це будуть кошти з Ukraine Facility. Обидві програми є європейськими,

– сказав Олег Пендзин.

Також будуть прямі угоди між Україною та країнами Європейського Союзу, Канадою, Японією, Великою Британією.

У будь-якому випадку Україна активно шукатиме необхідні джерела для того, щоб покрити дефіцит, який існує.

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон покінчив з "фінансуванням воєнного бізнесу" в Україні. За його словами, США заявили європейським союзникам, що вони мають "відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно". Також віцепрезидент наголосив, що США все ще хочуть досягти мирного врегулювання війни в Україні.