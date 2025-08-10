Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Джей Ді Венса в інтерв'ю Fox News.

Що мав на увазі Венс щодо "фінансування воєнної машини" в Україні?

Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати сказали європейським союзникам, що війна Росії проти України відбувається "у ваших краях, просто у вас під носом". Тому, на думку адміністрації Трампа, європейці повинні взяти на себе більшу роль у врегулюванні цього конфлікту, якщо ця війна "вам так небайдужа".

Ви повинні бути готові відігравати прямішу та суттєвішу роль у фінансуванні оборони України самостійно. Я думаю, що президент (Трамп – 24 Канал) і я, безумовно, вважаємо, що Америка покінчила з фінансуванням воєнної машини в Україні,

– заявив віцепрезидент США.