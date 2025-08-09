Їх зустрів очільник МЗС Британії Девід Леммі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі у X.

Що відомо про зустріч Умєрова та Єрмака з Венсом?

Міністерство закордонних справ Великобританії поширило фото з Чівнінга – офіційної резиденції міністра Девіда Леммі.

Він заявив, що приймає у себе секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною, оскільки ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру,

– зазначив Леммі.

В Чівнінгу проходить нарада, присвячена майбутній зустрічі президента США Дональда Трампа з російським президентом Володимиром Путіним. Весь склад учасників поіменно не називався, але, ймовірно, на ній були Венс та Леммі