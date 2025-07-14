Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

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Що розповів Трамп про нову угоду з НАТО?

Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати "виробляють найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього", і європейські країни це знають.

І ми сьогодні уклали угоду, згідно з якою ми (США – 24 Канал) будемо надсилати їм зброю, а вони за неї платитимуть. Ми, Сполучені Штати, не будемо платити за це. Ми її не купуємо, але ми її вироблятимемо, а вони (країни НАТО – 24 Канал) за неї платитимуть,

– сказав американський лідер.

Він також зазначив, що остання зустріч з лідерами НАТО місяць тому була дуже успішною, оскільки було узгоджено про збільшення витрат на оборону країн-членів до 5% ВВП, що становить понад трильйон доларів США на рік.

"Тож у них багато грошей. І це багаті країни. У них багато грошей, і вони хочуть це зробити. Вони дуже впевнені в цьому. І ми також впевнені в цьому", – резюмував Трамп.