Економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв розповів 24 Каналу, чи зможе Альянс та Євросоюз забезпечувати військову допомогу Україні без фінансової підтримки США. Також Дональд Трамп заявив, що може надіслати Києву ракети до систем Patriot, не уточнивши їхню кількість, але наголосив, що їхню вартість Вашингтону відшкодує Євросоюз.

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За якою схемою Україна зможе отримувати озброєння США?

Ширяєв зауважив, що Європа має достатньо грошей, щоб заплатити за зброю для України.

Кошти є на все. Лише суверенний фонд Норвегії складає два трильйони доларів. Також є заморожені активи Росії та прибуток від них,

– наголосив він.

Проте проблема, на думку економічного оглядача, полягає в тому, що внутрішні виробники зброї в Європі хочуть отримати велику частину цього "пирога". Вони наполягають на тому, щоб всі європейські кошти йшли насамперед на підтримку ВПК Європи, а не на купівлю американської зброї.

Вони мають розв'язати ці внутрішні суперечності та домовитись, наприклад, про те, що в Європі на оборонних заводах будуть виробляти американські ракети для систем Patriot за ліцензією США. Якщо така інформація з'явиться, значить Сполучені Штати і Європа вигадали схему. Відповідно до неї, пояснив він, американська зброя буде надходити до України, але з урахуванням інтересів європейських оборонних концернів.

Звісно, можуть бути різні схеми постачання озброєння Україні, проте важливіше те, що Комітет Сенату США схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Києву. Це є ознакою того, що допомога продовжиться,

– відзначив В'ячеслав Ширяєв.

Крім того, Трамп не буде блокувати передачу Україні даних супутникової розвідки, військову логістику в Жешуві та ніщо не заважатиме далі НАТО надавати підтримку українській державі

Також Дональд Трамп проведе зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, і вони, на думку економічного оглядача, можуть домовитись хоча б щодо систем ППО. Тому що аналогів американським комплексам протиповітряної оборони в європейських країнах немає. Відповідно США дуже потрібні Європі та Україні в плані захисту неба.

До слова, Дональд Трамп після того, як розчарувався в позиції Володимира Путіна щодо можливості припинення вогню в Україні, ухвалив рішення надати допомогу Україні. Проте він уклав угоду з НАТО, відповідно до якої Вашингтон передаватиме зброю для Києва через Північноатлантичний Альянс. За словами президента, США посилатимуть зброю до НАТО, і Альянс "заплатить за цю зброю, на 100%". Трамп додав, що передасть Україні, зокрема, Patriot.