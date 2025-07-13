Він вирушить до Вашингтону вже на початку наступного тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз пресслужби Альянсу.

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Що відомо про майбутній візит Рютте?

Генсек НАТО відвідає Вашингтон із дводенним візитом, який пройде з 14 по 15 липня. Згідно з оприлюдненою інформацією, Марк Рютте зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом і не лише.

Також заплановані зустрічі з державним секретарем Марко Рубіо, міністром оборони США Пітом Гегсетом, а також членами Конгресу США. Наразі детальнішої інформації про візит Рютте не вказують.

До слова, нещодавно Марко Рубіо та генеральний секретар НАТО Марк Рютте поспілкувалися щодо нових оборонних обов’язків Північноатлантичного альянсу й обговорили російсько-українську війну.

Нагадаємо, Марк Рютте прибував у Вашингтон з візитом у березні 2025 року, щоб обговорити з Дональдом Трампом війну Росії проти України. Тоді у нього були подібні зустрічі з американськими високопосадовцями.