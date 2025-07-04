Розмова між політиками відбулася у четвер, 3 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

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Про що говорили Рубіо та Рютте

Під час розмови Рубіо та Рютте обговорили нещодавній саміт НАТО в Гаазі, наголосивши на зобов’язанні членів Альянсу збільшити видатки на оборону до 5% ВВП. Вони також обговорили пріоритетні завдання на основі рішень Гаазького саміту, зокрема просування цілей НАТО щодо перерозподілу навантаження.

Окрім цього, політики підкреслили пріоритет американського президента Дональда Трампа "щодо припинення війни між Росією та Україною і незмінну прихильність союзників до підтримки України, що відображено в Гаазькій декларації".

До слова, раніше Марк Рютте прокоментував зупинку поставок США військової допомоги Україні. Він зазначив, що "повністю розуміє" прагнення Вашингтона гарантувати першочергове втілення інтересів Сполучених Штатів у сфері безпеки.

Водночас додав, що коли йдеться про Україну, то в короткостроковій перспективі держава не зможе обійтися без усієї підтримки, яку вона може отримати у плані боєприпасів та систем протиповітряної оборони.