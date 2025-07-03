Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
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Рютте розкритикував позицію Росії щодо мирних переговорів
Генеральний секретар НАТО заявив, що найважливіше зараз – змусити Росію сісти за стіл переговорів і говорити про теперішні реалії, а не про події далекого минулого.
Не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення,
– підкреслив Марк Рютте.
Також констатував, що українці прагнуть припинення вогню і миру якнайшвидше. Генсек наголосив, що для цього Захід має посилити тиск на Москву. Зокрема, зробити це за допомогою санкцій та інших важелів впливу.
В ОП розкрили роль Мединського у переговорному процесі
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що очільник російської делегації – це черговий пропагандистський канал для впливу на Україну та Захід.
- Мединський продовжує роздавати інтерв'ю, в яких вкидає потрібні для Кремля тези, а також придумує брехливі інфоприводи.
- "Він не є суб'єктом, який визначатиме фінал цієї війни. Мединський не говорить нічого, окрім того, що "росіяни людяні; готові до миру; жаліють людей" і так далі. Все це маячня", – наголосив Подоляк.