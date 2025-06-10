Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що функція Володимира Мединського на переговорах цілком зрозуміла. Він не буде говорити про завершення війни. Це вирішує лише диктатор Путіна.

До теми Ідеолог режиму Путіна родом з України: хто такий Мединський і чому бере участь у переговорах

Що насправді робить Мединський

Як наголосив Подоляк, Мединський – це черговий пропагандистський канал для впливу на Україну та Захід. Він продовжує роздавати інтерв'ю, де вкидає потрібні для Кремля тези та придумує брехливі інфоприводи.

Він не є суб'єктом, який визначатиме фінал цієї війни. Мединський не говорить нічого, окрім того, що "росіяни людяні; готові до миру; жаліють людей" і так далі. Все це маячня. Раджу менше звертати на нього увагу,

– сказав Подоляк.

Росія дійшла до того, що там не можуть існувати без війни. І в цій ситуації вони поступово втрачають власний регіональний вплив. Це чітко відстежується по сусідах Росії. Казахстан та Узбекистан посилюють співпрацю з Китаєм. Азербайджан йде в бік Туреччини. Вірменія намагається долучитися до проєвропейських програм і так далі.

Зверніть увагу! Президент Вірменії підписав закон про євроінтеграційні наміри його країни. Документ не означає початок вступу до ЄС та не є заявкою на членство. Але він поглиблює двосторонні відносини.

Паралельно Росія намагається зламати Україну. Тому й там продовжують щоденні геноцидні удари по різних містах нашої держави. І ще й прямо розповідають, що атакують цивільне населення.

Вони вважають, що можуть зламати нас через ці людиноненависницькі та геноцидні удари. Мединський хоче виконувати свою роль. Він намагається дисбалансувати нас, додатково здепресувати. Тому розповідає дивні історичні та й психологічні ремінісценції, що йому начебто тяжко розмовляти з Україною,

– зазначив Подоляк.

Додамо, президент Володимир Зеленський наголосив, що постійні російські атаки демонструють, що Путін не хоче закінчувати війну. Справжній мир настане лише тоді, коли світ почне реальний тиск на Росію.