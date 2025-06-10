Володимир Зеленський дав інтерв'ю угорському виданню Valasz Online. У ньому він прокоментував російські атаки на Україну після операція "Павутина" та висловився щодо справжніх причин війни, передає 24 Канал.

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Причина обстрілів України – в голові Путіна

Глава держави сказав, що зараз у медіа поширюються наративи, що, мовляв, масовані атаки у червні є відповіддю на операцію "Павутина". Він зауважив, що окупантам не потрібно приводів для обстрілів України.

Показовим є те, що напередодні операції "Павутина" Україну атакували 480 дронами та ракетами.

Постійні російські атаки є лише свідченням того, що Путін не бажає завершувати війну, а лише шукає приводи, щоб знову напасти.

Вони обстрілюють цивільні об'єкти ракетами, після того, як ми успішно вдарили по військових цілях. Він може сказати: "Я герой своєї нації, тому ми мусимо відповісти на українські дії". Але причина цих нападів – лише в голові Путіна,

– заявив Зеленський.

Політик наголосив, що очільник Кремля хоче зруйнувати не наші міста, а українську націю й державність. Його мета – знищити Україну, аби її не існувало.

Зеленський підкреслив, що справжній мир настане тоді, коли світ зрозуміє, чого хоче російський президент. І відповідно інші держави розпочнуть реальний тиск на країну-агресорку.