Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для АBC News запевнив, що ця риторика є лише виправданням атак, передає 24 Канал.

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Що Зеленський думає про "відплату" за знищення авіації

Володимир Зеленський зауважив, що за день до операції Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів. Тож коли Путін каже щось про "удари відплати" – він каже неправду.

Водночас президент наголосив, що Росія б'є абсолютно не випадково, хоча цілі обирають часто дуже випадково.

Щоб люди страждали. Цивільні цілі. І саме це вони роблять. Ви пам'ятаєте впродовж всіх цих моментів, коли вони говорили про перемир'я або про припинення вогню, вони наносили удари. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну,

– наголосив Володимир Зеленський.

Трохи контексту: під час розмови з Дональдом Трампом Путін заявив, що йому доведеться відреагувати на операцію СБУ. Президент США поширив цей меседж у своїх соцмережах. Згодом, після масованої атаки, Трамп заявив, що українці самі "дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування". А під час спілкування з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом він сказав, що "розуміє Путіна".