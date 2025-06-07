Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Трампа під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One

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Трамп зробив цинічну заяву про обстріл

Журналісти запитали у Дональда Трампа, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський.

У відповідь Трамп заявив, що атака на аеродроми нібито дала підстави очільнику Кремля Владіміру Путіну бомбардувати українські міста.

Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому (операції "Павутина", – 24 Канал) не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар",

– пояснив президент США.

Нагадаємо, в ніч проти 6 червня російські загарбники атакували Україну 452 засобами повітряного нападу. Йдеться зокрема про ударні БпЛА типу Shahed, крилаті та балістичні ракети, а також 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П. Силам протиповітряної оборони вдалось знешкодити 406 засобів повітряного нападу противника по всій території країни.

Внаслідок атаки у Києві загинули троє рятувальників ДСНС, а в Луцьку – двоє мешканців багатоповерхівки.

Тим часом у міністерстві оборони Росії назвали цю цинічну атаку "відповіддю на терористичні акти".