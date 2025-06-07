Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа во время общения с журналистами на борту Air Force One

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Трамп сделал циничное заявление об обстреле

Журналисты спросили у Дональда Трампа, изменила ли спецоперация "Паутина" его мнение о том, какие козыри имеет президент Украины Владимир Зеленский.

В ответ Трамп заявил, что атака на аэродромы якобы дала основания главе Кремля Владимиру Путину бомбить украинские города.

Ну, они дали Путину повод пойти и устроить им адскую бомбардировку прошлой ночью. Вот то, что мне в этом (операции "Паутина", – 24 Канал) не понравилось. Когда я это увидел, сказал: "Вот и все. Теперь будет удар",

– пояснил президент США.

Напомним, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Украину 452 средствами воздушного нападения. Речь идет в частности об ударных БпЛА типа Shahed, крылатых и баллистических ракетах, а также 1 противорадиолокационной ракете Х-31П. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 406 средств воздушного нападения противника по всей территории страны.

В результате атаки в Киеве погибли трое спасателей ГСЧС, а в Луцке – двое жителей многоэтажки.

Между тем в министерстве обороны России назвали эту циничную атаку "ответом на террористические акты".