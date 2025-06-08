Деталі передає 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Що заявив Зеленський про 20 тисяч ракет

За словами президента, технологія була недорога, але особлива. Передачу Україні 20 000 ракет для боротьби із "Шахедами" погодили з попередньою адміністрацією президента.

Ми на них розраховували. Але днями США вирішили перекинути ці ракети на Близький Схід,

– констатував Зеленський.

Зеленський додав, що разом з тодішнім міністром оборони Остіном вирішили реалізувати певний проєкт. Наразі не відомо, ідеться про ракети для ППО чи якусь іншу технологію.

Також президент сказав, що менше допомоги від США означає більше втрат серед українців. І підкреслив: Україна знайде всі можливості, щоб ефективно боротися з "Шахедами".

Тим часом кількість дронів, які росіяни запускають уночі, часом може сягати 300 або й більше. А проти українських дронів ворог використовує лазерну зброю.

