Про це пише 24 Канал із посиланням на повідомлення Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Що відомо про засідання підкомітету Ради

Відбулося засідання підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв’язку, криптографічного захисту інформації. Основними темами були робота БПЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів та використання SIM-карток.

У повідомленні зазначили, що крім народних депутатів участь у засіданні брали представники Сил оборони України, розвідувальних органів та операторів мобільного зв’язку. Серед обговорених питань:

Обов’язкова ідентифікація усіх (нових та наявних) мобільних абонентів: необхідність, користь та ризики.

Тимчасове (на період повітряної тривоги) вимкнення мобільного звʼязку на окремих територіях, де залітають ворожі БПЛА.

Інші пропозиції щодо боротьби з російськими БпЛА які використовують SIM-карти.

"Намічені певні практичні кроки по підготовці вирішення проблеми застосування БпЛА росіян через інфраструктуру мобільних операторів. Враховуючи чутливість питання не можемо вдаватись в деталі. Але робота продовжується", – підкреслили в комітеті.