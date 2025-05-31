Повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівця із систем РЕБ і зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова в інтерв'ю Times of Ukraine.

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Що відомо про відключення мобільного зв'язку на шляху "Шахедів"

Бескрестнов розповів, що Україна може почати відключати мобільний зв'язок та інтернет на шляху прямування ворожих БпЛА.

Зараз – це не секрет – обговорюється питання можливого вимкнення передачі даних по траєкторії польоту "Шахедів" для того, щоб повністю позбавити їх будь-яких можливостей для зв'язку,

– зазначив він.

Він додав, що Росія вже активно використовує цю тактику для захисту від українських далекобійних дронів. Зокрема, окупанти вимикають мобільний зв’язок у районах, через які можуть пролітати безпілотники.

Експерт нагадав, що 9 травня, побоюючись атаки на парад, російська влада повністю відключила мобільний зв’язок та інтернет у Москві та Підмосков’ї.

"Чому ми це не робимо? Тому що ми піклуємося про наших жителів. Ми розуміємо, що мобільним зв'язком користуються багато хто, інфраструктура, критична зокрема, користуються військові. Тому нам хотілося б відключати мобільний зв'язок в останньому випадку. Але якщо це буде необхідно, ми будемо це робити", – підкреслив Бескрестнов.