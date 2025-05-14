Як це буде

Директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв’язку Ігор Стельник розповів, що зараз існує проблема, коли російські продукти видають себе за українські або європейські. Тому надзвичайно важливо чітко визначити критерії, за якими програмне забезпечення потраплятиме до санкційного списку, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Зазначається, що Адміністрація Держспецзв’язку перебуває на фінальній стадії підготовки проєкту постанови Кабміну, яка регламентуватиме створення та застосування реєстру забороненого програмного забезпечення.

Я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота,

– сказав Ігор Стельник.

Як повідомило видання DOU, підставою для створення реєстру є закон №4336-ІХ, підписаний Президентом Володимиром Зеленським 17 квітня. Один із його пунктів зобов’язує державні органи утримуватися від використання ПЗ із переліку заборонених.

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури" з’явився ще у травні 2024 року. Але значного розголосу він набув після масштабної кібератаки Росії на реєстри Міністерства юстиції у грудні того ж року. Верховна Рада ухвалила документ 27 березня.

Окрім реєстру забороненого ПЗ, у документі прописано ще кілька ключових змін. Зокрема, очікується єдина система для обміну інформацією про кібератаки та реагування на них. До неї долучаться CERT-UA, галузеві й регіональні команди реагування, Нацполіція, СБУ, а координуватиме все центр у складі РНБО. Також в органах влади працюватимуть уповноважені з кібербезпеки, а до протидії кібератакам залучатимуть приватні компанії.