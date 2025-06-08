Про це пише 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також Росія хоче захопити пів країни до кінця 2026 року: в ISW оцінили реалістичність планів

Що використовують окупанти проти українських дронів

Аналітики зазначили, що розробники Росії продовжують тестувати й розгортати нові засоби протидії дронам, зокрема бойові лазери, інструменти для перерізання волоконно-оптичних кабелів та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

У ISW згадали відео, яке опублікували російські військові блогери 30 червня. На кадрах нібито видно, як мобільна група ППО використовує лазерну систему протиповітряної оборони проти сталевої пластини, щоб збивати українські дрони.

У виданні "Мілітарний" зазначили, що окупанти, ймовірно, використовують китайську лазерну систему ППО Silent Hunter. Там додали, що росіяни можуть користуватися нею щонайменше з жовтня 2024 року й успішно перехоплювати дрони на відстані понад 1,3 кілометра.

Silent Hunter – це 30-кіловатний волоконно-оптичний лазер, встановлений на шасі позашляховика, з радаром та оптичною станцією для виявлення, відстеження і наведення. Лазер може виявляти цілі на відстані до п'яти кілометрів, а його оптичні системи можуть відстежувати цілі в межах трьох кілометрів.

Російські військові блогери також опублікували відео, на якому квадрокоптер Mavic використовує свої пропелери для перерізання волоконно-оптичного кабелю українського дрона. Один із блогерів стверджує, що це відкриття було випадковим, але з того часу такий метод стали використовувати масово,

– написали аналітики.

Командувач сил безпілотних систем Вадим Сухаревський раніше підтверджував, що Україна використовує лазерну зброю проти ворога. За його словами, лазерні технології вражають на певній висоті певні об’єкти.