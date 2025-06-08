Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Что используют оккупанты против украинских дронов

Аналитики отметили, что разработчики России продолжают тестировать и разворачивать новые средства противодействия дронам, в частности боевые лазеры, инструменты для перерезания волоконно-оптических кабелей и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ISW вспомнили видео, которое опубликовали российские военные блогеры 30 июня. На кадрах якобы видно, как мобильная группа ПВО использует лазерную систему противовоздушной обороны против стальной пластины, чтобы сбивать украинские дроны.

В издании "Милитарный" отметили, что оккупанты, вероятно, используют китайскую лазерную систему ПВО Silent Hunter. Там добавили, что россияне могут пользоваться ею минимум с октября 2024 года и успешно перехватывать дроны на расстоянии более 1,3 километра.

Silent Hunter – это 30-киловаттный волоконно-оптический лазер, установлен на шасси внедорожника, с радаром и оптической станцией для обнаружения, отслеживания и наведения. Лазер может обнаруживать цели на расстоянии до пяти километров, а его оптические системы могут отслеживать цели в пределах трех километров.

Российские военные блогеры также опубликовали видео, на котором квадрокоптер Mavic использует свои пропеллеры для перерезания волоконно-оптического кабеля украинского дрона. Один из блогеров утверждает, что это открытие было случайным, но с тех пор такой метод стали использовать массово,

– написали аналитики.

Командующий сил беспилотных систем Вадим Сухаревский ранее подтверждал, что Украина использует лазерное оружие против врага. По его словам, лазерные технологии поражают на определенной высоте определенные объекты.