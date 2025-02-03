Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ в интервью "Радио Свободе".
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Что сказал Сухаревский о лазерном оружии в Украине
Вадим Сухаревский отметил, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) – инновационная деятельность командования Сил беспилотных систем, которая предусматривает наработки в ряде направлений.
Одним из важных аспектов, по словам полковника, сейчас является противодействие вражеским бортам и беспилотным авиационным системам, в частности, поиск эффективных стратегий против беспилотников типа "Шахед". Это побудило СБС к созданию специализированных команд, которые занимаются решением этих проблем.
И так, повторюсь – лазерные технологии сейчас уже поражают на определенной высоте определенные объекты,
– резюмировал Сухаревский.
К слову, ранее Вадим Сухаревский заявлял, что Украина имеет собственное лазерное оружие, которое называется – "Тризуб". Оно способно сбивать вражеские самолеты на высоте более 2 километров.