Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на командира Отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадьяра".

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Командиры "К-2", "Ахиллес", "Феникс", "Рарог" и "Птицы Мадьяра" объединились в совместный проект "Сила дронов Сухопутных войск". Пять отдельных организмов дронарной субкультуры объявляют беспрецедентный набор личного состава из числа гражданских лиц, военнослужащих по переводу, военнослужащих в СЗЧ,

– говорится в сообщении.

Организаторы отмечают преимущества службы в рамках проекта.

"Доверься командирам, что создали команды с нуля, разросшись из состава одного экипажа в отдельные воинские части. Они знают свое дело, заботятся о безопасности личного состава и его обеспечения, гарантируют исключительно профессиональное компетентное применение, сопровождение легализации возвращения из СЗЧ, отдельные условия и сроки прохождения БЗВП вместе с профессиональной подготовкой, полное обеспечение средствами и орудием борьбы", – призывает Мадяр.

У нас дроны ждут воинов, а не наоборот,

– подчеркивают командиры подразделений.

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Всем кандидатам предлагается заполнить анкету по ссылке.