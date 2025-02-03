Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова командующего Силами беспилотных систем ВСУ в интервью "Радио Свободе".

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У Вадима Сухаревского спросили о первом уничтожении вражеской воздушной цели украинским дроном MAGURA V5, а именно российский вертолет Ми-8. Полковник отметил, что это естественный путь борьбы технологий и Украина достигла стратегического эффекта на Черном море благодаря беспилотным системам.

Командующий СБС подчеркнул, что украинские военные показали, что без большого количества кораблей можно выбить гораздо более сильный вражеский флот. Полковник это сравнил с морской битвой времен русско-японской войны, когда немногочисленный японский флот уничтожил морскую мощь Российской империи.

У нас тот же случай. Только мы это сделали благодаря технологиям. И мы достигли этого эффекта,

– подчеркнул Сухаревский.

Он также рассказал, что потом наступил этап затишья, а противник начал уничтожать украинские морские безэкипажные системы с воздуха, поднимая вертолеты, самолеты.

"Они (россияне – 24 Канал) регулярно хвастаются этим в сети. И вот этот случай (уничтожение Ми-8 дроном MAGURA V5 – 24 Канал) является нашим ответом в борьбе технологий", – объяснил полковник.

В то же время Вадим Сухаревский заинтриговал, что направление развития украинских морских дронов и дальше будет развиваться.

А дальше, поверьте, наступит то время, когда президент скажет, что мы имеем свой подводный дрон. И я верю в то, что он, все же, разрушит Крымский мост,

– отметил командующий СБС.

Кроме того, полковник выразил "полный респект" ребятам, которые выполнили операцию по поражению вертолета россиян Ми-8 в Крыму, а также отметил, что Украина навсегда войдет в учебники истории именно в разрезе морской войны.

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