Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова командувача Сил безпілотних систем ЗСУ в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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У Вадима Сухаревського запитали про перше знищення ворожої повітряної цілі українським дроном MAGURA V5, а саме російський гелікоптер Мі-8. Полковник наголосив, що це природний шлях боротьби технологій і Україна досягла стратегічного ефекту на Чорному морі завдяки безпілотним системам.

Командувач СБС підкреслив, що українські військові показали, що без великої кількості кораблів можна вибити набагато сильніший ворожий флот. Полковник це порівняв з морською битвою часів російсько-японської війни, коли нечисленний японський флот знищив морську міць Російської імперії.

В нас той самий випадок. Тільки ми це зробили завдяки технологіям. І ми досягли цього ефекту,

– підкреслив Сухаревський.

Він також розповів, що потім настав етап затишшя, а противник почав знищувати українські морські безекіпажні системи з повітря, підіймаючи вертольоти, літаки.

"Вони (росіяни – 24 Канал) регулярно хизуються цим в мережі. І ось цей випадок (знищення Мі-8 дроном MAGURA V5 – 24 Канал) є нашою відповіддю в боротьбі технологій", – пояснив полковник.

Водночас Вадим Сухаревський заінтригував, що напрямок розвитку українських морських дронів і далі буде розвиватися.

А далі, повірте, настане той час, коли президент скаже про те, що ми маємо свій підводний дрон. І я вірю в те, що він, все ж таки, зруйнує Кримський міст,

– зауважив командувач СБС.

Окрім того, полковник висловив "повний респект" хлопцям, які виконали операцію з ураження гелікоптера росіян Мі-8 у Криму, а також наголосив, що Україна назавжди увійде в підручники історії саме в розрізі морської війни.

Що відомо про ураження MAGURA V5 російських Мі-8