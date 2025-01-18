Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для "Ми-Україна". Плетенчук наголосив, що російські війська стягують до мосту через Керченську протоку все доступне, зокрема потужні системи протиповітряної оборони.

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Плетенчук прокоментував надмірну охорону Кримського мосту

Він додав, що окупанти готові витрачати ресурси на захист мосту, навіть якщо їх можна було б використати більш ефективно для оборони інших важливих об'єктів на території Росії.

Не здивуюсь, якщо побачу там бронепотяг,

– зазначив Дмитро Плетенчук.

Речник ВМС підкреслив, що для росіян цей об'єкт має не лише практичну, але й символічну важливість.

Відзначимо, що Кримський міст став стратегічним елементом для Росії, не лише через його роль у забезпеченні постачання на півострів, а й як важливий символ російської присутності в окупованому Криму.