Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на командира Окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

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Командири "К-2", "Ахіллес", "Фенікс", "Рарог" та "Птахи Мадяра" об’єдналися у спільний проєкт "Сила дронів Сухопутних військ". П’ять окремих організмів дронарної субкультури оголошують безпрецедентний набір особового складу з числа цивільних осіб, військовослужбовців за переводом, військовослужбовців у СЗЧ,

– йдеться у повідомленні.

Організатори наголошують на перевагах служби в межах проєкту.

"Довірся командирам, що створили команди з нуля, розрісшись зі складу одного екіпажу до окремих військових частин. Вони знають свою справу, дбають про безпеку особового складу та його забезпечення, гарантують виключно фахове компетентне застосування, супровід легалізації повернення з СЗЧ, окремі умови та строки проходження БЗВП разом з фаховою підготовкою, повне забезпечення засобами та знаряддям боротьби", – закликає Мадяр.

У нас дрони чекають на воїнів, а не навпаки,

– підкреслюють командири підрозділів.

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Усім кандидатам пропонується заповнити анкету за посиланням.