Владимир Зеленский дал интервью венгерскому изданию Valasz Online. В нем он прокомментировал российские атаки на Украину после операции "Паутина" и высказался по настоящим причинам войны, передает 24 Канал.

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Причина обстрелов Украины – в голове Путина

Глава государства сказал, что сейчас в медиа распространяются нарративы, мол, массированные атаки в июне являются ответом на операцию "Паутина". Он отметил, что оккупантам не нужны поводы для обстрелов Украины.

Показательно то, что накануне операции "Паутина" Украину атаковали 480 дронами и ракетами.

Постоянные российские атаки есть лишь свидетельством того, что Путин не желает завершать войну, а лишь ищет поводы, чтобы снова напасть.

Они обстреливают гражданские объекты ракетами после того, как мы успешно ударили по военным целям. Он может сказать: "Я герой своей нации, поэтому мы должны ответить на украинские действия". Но причина этих нападений – только в голове Путина,

– заявил Зеленский.

Политик подчеркнул, что глава Кремля хочет разрушить не наши города, а украинскую нацию и государственность. Его цель – уничтожить Украину, чтобы ее не было.

Зеленский подчеркнул, что настоящий мир придет тогда, когда мир поймет, чего хочет российский президент. И соответственно, другие государства начнут реальное давление на страну-агрессорку.