Россияне нанесли удары по медицинским учреждениям, которые подверглись значительным разрушениям. О деталях вражеской атаки на Одессу рассказал 24 Каналу спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Была очень горячая ночь

Россияне, по словам Братчука, запустили по городу более 10 ударных беспилотников. Однако украинские мобильные группы и средства противовоздушной обороны максимально отработали по ним. Если бы не их мощная работа, то последствия атаки были бы гораздо более ощутимыми для одесситов.

Воздушные бои были очень громкими, враг атаковал, используя свою тактику. Сначала дроны заходили на высоту до 2 километров, а потом резко шли на пике со скоростью более 90 километров, атакуя определенные объекты. Сегодня было очень горячо у нас на юге,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Известно о двух погибших мужчинах в результате ударов россиян. Также есть девять раненых. Четверо из них сейчас находятся в медицинских учреждениях, ведь нуждаются в соответствующей помощи.

Россияне осуществили удар по центру города, в частности, по исторической части Одессы, ведь именно здесь расположена железная дорога, а рядом – очень много медицинских учреждений. И вообще здесь очень плотная городская застройка,

– отметил он.

В частности полностью разрушена станция экстренной медицины, повреждена станция переливания крови. Также подвергся разрушениям роддом, который атаковал враг.

Кроме того, зафиксированы повреждения жилых зданий, спорткомплекса, а также автомобилей скорой помощи и гражданских.

Сразу после того, как поступили сообщения о попадании, на соответствующих местах начали работать спасатели.

Сейчас город оправляется от атаки. Коммунальные службы приводят все в порядок, также работают волонтеры и те, кто имеют возможность помогать родному городу восстанавливаться после такой тяжелой ночи,

– подчеркнул Сергей Братчук.

Одесситы этой ночью в очередной раз пережили ужасные часы, для многих, как отметил он, стала шоком российская атака, в частности, по роддому, по роженицам.

Однако, он добавил, что в любом случае Одесса держится, а настроение у одесситов – боевое, ведь все прекрасно понимают, с кем Украина воюет, и главное – за что.

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