Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя председателя Одесской ОВА Александра Харлова в эфире телемарафона.

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Атака на роддом в Одессе 10 июня

Чиновник рассказал, что российский беспилотник попал в админздание роддома.

Слава Богу, наши роженицы не пострадали, персонал не пострадал. Все оперативно отреагировали на сигналы воздушной тревоги и переместились в укрытие,

– отметил заместитель председателя ОВА.

Сейчас специалисты работают над подсчетом повреждений, нанесенных врагом. Работают соответствующие оперативные штабы, размещены на месте, и коммунальные службы.

Александр Харлов отметил, что все последствия уберут максимально быстро и просчитают. Поэтому уже сегодня будет понятно, сколько надо времени для восстановления инфраструктуры и функционирования учреждений здравоохранения.

Суспильное пишет, что во время атаки России на Одессу в роддоме находились 85 человек и 22 ребенка.

Пришла утром на работу, а тут – страх Господень, что делается. Не могу... Бомбардируют такое святое место – роддом – где детки рождаются. У меня уже сил нет просто. Как так можно?

– подчеркнула Таисия, которая убирает территорию роддома после атаки России.

Кстати, городской голова констатировал: сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью.