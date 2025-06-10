Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова.

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Россияне ударили дронами по Одессе

В результате ночной атаки ударными дронами была повреждена административная часть роддома.

По данным мэра Одессы, к счастью, нет жертв и пострадавших.

Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью,

– подчеркнул Труханов.

Глава ОВА Олег Кипер подчеркнул, что этой ночью вражеские силы массированно атаковали Одессу ударными БПЛА. Он сообщил, что зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и пожары.

Глава ОВА уточнил, что кроме роддома, есть повреждения станции экстренной медицинской помощи и жилых домов.

Он также сообщил более подробную информацию относительно ситуации в роддоме. По его словам, обошлось без пострадавших, пациенты и персонал успели эвакуироваться.

Что касается других локаций, то сейчас информация уточняется.

Последствия атаки по Одессе / Фото из телеграмма Труханова и Кипера

Напомним, что этой ночью вражеские силы в очередной раз терроризируют украинские города "Шахедами". Известно, что в результате вражеской атаки предварительно есть повреждения в Деснянском, Оболонском, Шевченковском районах Киева.

По состоянию на половину 3 часов ночи продолжается атака на столицу. По данным местных властей, вражеские дроны атакуют одновременно несколько районов города.