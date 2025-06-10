Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение главы ОВА и городского головы.

Смотрите также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": тревога дошла до Киева

Взрывы в Одессе

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Россияне вечером 9 июня в очередной раз запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Отметим, что около 1 часа ночи 10 июня в Воздушных силах предупреждали жителей Одесской области об опасности. В частности, там информировали о движении БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

Около половины 2 часов ночи стало известно, что в Одессе прогремели взрывы.

Так, в 1:14 глава ОВА Олег Кипер информировал о вражеской атаке дронами.

Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!

– говорилось в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подтвердил, что в городе слышны взрывы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.