Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника ОВА та міського голови.
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Вибухи в Одесі
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Росіяни ввечері 9 червня вкотре запустили по Україні ударні БпЛА типу "Шахед". Зазначимо, що близько 1 години ночі 10 червня в Повітряних силах попереджали жителів Одеської області про небезпеку. Зокрема, там інформували про рух БпЛА із акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Близько о пів на 2 годину ночі стало відомо, що в Одесі пролунали вибухи.
Так, о 1:14 глава ОВА Олег Кіпер інформував про ворожу атаку дронами.
Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!
– ішлося в повідомленні.
Мер Одеси Геннадій Труханов також підтвердив, що в місті чутно вибухи.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.