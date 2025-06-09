Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди летять дрони

20:57, 9 червня Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині. Рухаються дрони у напрямку Шостки/Кролевця.

20:49, 9 червня Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину. Курс на Дніпропетровщину.

20:42, 9 червня Моніторингові канали повідомляють про додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Міллєрово".

20:38, 9 червня Ударні дрони продовжують рух у напрямку Дніпропетровської області.

20:20, 9 червня Вибухи у Запоріжжі – місто атакують декілька груп БпЛА.

20:19, 9 червня Декілька груп ударних БпЛА курсом на Запоріжжя.

19:10, 9 червня Ворожі БпЛА через Сумщину.