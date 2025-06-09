Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди летять дрони
Декілька груп ударних БпЛА на Сумщині. Рухаються дрони у напрямку Шостки/Кролевця.
Нові групи ударних БпЛА через Херсонщину. Курс на Дніпропетровщину.
Моніторингові канали повідомляють про додаткові пуски БпЛА з аеродрому "Міллєрово".
Ударні дрони продовжують рух у напрямку Дніпропетровської області.
Вибухи у Запоріжжі – місто атакують декілька груп БпЛА.
Декілька груп ударних БпЛА курсом на Запоріжжя.
Ворожі БпЛА через Сумщину.
Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування БпЛА з південно-східного напрямку.
Відмічено пуски БпЛА з аеродрому "Приморсько-Ахтарськ".