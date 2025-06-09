Деталі про нічну атаку ворога зібрав 24 Канал із посиланням на OSINT-спільноти.

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Що відомо про нічну атаку на Україну

OSINT-Фахівці розповіли про рух стратегічної авіації ворога під час атаки в ніч проти 9 червня.

Деталі нічного обстрілу / Інфографіка monitorwar

До 5 стратегічних бомбардувальників ворога Ту-95мс вилетіли з аеродрому "Оленья". Маршрут авіації: "Оленья" – Республіка Карелія – Вологодська, Костромська, Івановська, Нижньогородська області – Республіка Мордовія – Пензенська область – пускові рубежі (Саратовська область) – "Оленья".

4 стратегічні бомбардувальники Ту-22м3 вилетіли з аеродрому "Енгельс-2". Відомо про їхній маршрут: "Енгельс-2" – Волгоградська, Ростовська області – Краснодарський край – пускові рубежі (акваторія Чорного моря, поблизу тимчасово окупованого Криму) – "Моздок".

Також росіяни використали винищувачі МіГ-31К із аеродрому "Саваслейка". Рух літакв: "Саваслейка" – пускові рубежі (локація невідома) – "Саваслейка".

Нагадаємо, що для нічного обстрілу України ворог використав 499 дронів та ракет. Постраждали, зокрема, Запорізька область, Рівненщина, Полтавщина та Черкащина.