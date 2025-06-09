Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда летят дроны

20:57, 9 июня Несколько групп ударных БПЛА на Сумщине. Двигаются дроны в направлении Шостки/Кролевца.

20:49, 9 июня Новые группы ударных БПЛА через Херсонщину. Курс на Днепропетровскую область.

20:42, 9 июня Мониторинговые каналы сообщают о дополнительных пусках БПЛА с аэродрома "Миллерово".

20:38, 9 июня Ударные дроны продолжают движение в направлении Днепропетровской области.

20:20, 9 июня Взрывы в Запорожье – город атакуют несколько групп БПЛА.

20:19, 9 июня Несколько групп ударных БПЛА курсом на Запорожье.

19:10, 9 июня Вражеские БПЛА через Сумскую область.