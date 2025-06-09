Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда летят дроны
Несколько групп ударных БПЛА на Сумщине. Двигаются дроны в направлении Шостки/Кролевца.
Новые группы ударных БПЛА через Херсонщину. Курс на Днепропетровскую область.
Мониторинговые каналы сообщают о дополнительных пусках БПЛА с аэродрома "Миллерово".
Ударные дроны продолжают движение в направлении Днепропетровской области.
Взрывы в Запорожье – город атакуют несколько групп БПЛА.
Несколько групп ударных БПЛА курсом на Запорожье.
Вражеские БПЛА через Сумскую область.
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения БПЛА с юго-восточного направления.
Отмечены пуски БПЛА с аэродрома "Приморско-Ахтарск".