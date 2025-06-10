О последствиях атаки на столицу 24 Канал сообщает со ссылкой на информацию главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Обратите внимание Атака "Шахедами" по Одессе: россияне ударили по роддому

Враг атаковал Киев

В ночь на 10 июня оккупанты в ночь на 10 июня запустили по Киеву и области "Шахеды", власти информировали о работе ПВО.

Впоследствии в КГВА рассказали о последствиях атаки. Сначала Тимур Ткаченко написал о повреждениях в Деснянском, Оболонском, Шевченковском районах. Впоследствии стало известно, что падение обломков сбитых дронов также зафиксировали в Подольском и Дарницком районах.

Есть повреждения жилых домов и пожары. На месте работают спасатели. Информацию о пострадавших уточняем,

– отметил глава КГГА.

Затем Мэр Киева Виталий Кличко рассказал детали о последствиях обстрелов:

в Шевченковском районе горят машины;

в Оболонском районе обломки БпЛА упали на территорию одной из школ, также вспыхнул пожар в нежилой застройке;

есть вызовы медиков в Подольский и Дарницкий районы;

в Днепровском районе задымление в нежилой застройке.

Позже произошло известно о двух пострадавших – в Дарницком и Шевченковском районах.

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Напомним, ночью 10 июня россияне также атаковали Одессу ударными БпЛА. В результате вражеского удара поврежден роддом, станция экстренной медицинской помощи и жилые дома. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.