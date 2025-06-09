По воздушным целям работают силы ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

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Что об этом известно

Воздушную тревогу на территории Киевской области объявили около 22:22. Тогда Воздушные силы сообщали о нескольких группах ударных БпЛА в направлении региона из пространства Черниговской области.

В 23:22 в ОВА сообщили о фиксации беспилотников в воздушном пространстве Киевской области. Согласно обнародованной информации, силы ПВО работают по целям противника.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вскоре после этого в Воздушных силах уточнили о фиксации вражеских дронов, которые движутся в направлении Переяслава, Барышевки, Яготина.

К слову, вечером во время атаки "Шахедами", незадолго до взрывов в Киевской области, взрывы прогремели в Харькове. Воздушные силы также предостерегали о цели. Пока деталей о взрыве в городе нет.