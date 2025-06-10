Про це пише 24 Канал з посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

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Росіяни вдарили дронами по Одесі

Внаслідок нічної атаки ударними дронами було пошкоджено адміністративну частину пологового будинку.

За даними мера Одеси, на щастя, немає жертв і постраждалих.

Але сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю,

– наголосив Труханов.

Очільник ОВА Олег Кіпер підкреслив, що цієї ночі ворожі сили масовано атакували Одесу ударними БпЛА. Він повідомив, що зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі.

Глава ОВА уточнив, що окрім пологового будинку, є пошкодження станції екстреної медичної допомоги та житлових будинків.

Він також повідомив детальнішу інформацію щодо ситуації в пологового будинку. За його словами, обійшлося без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися.

Що стосується інших локацій, то наразі інформація уточнюється.

Наслідки атаки по Одесі / Фото з телеграму Труханова та Кіпера

Нагадаємо, що цієї ночі ворожі сили вкотре тероризують українські міста "Шахедами". Відомо, що внаслідок ворожої атаки попередньо є пошкодження в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах Києва.

Станом на о пів на 3 годину ночі триває атака на столицю. За даними місцевої влади, ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста.