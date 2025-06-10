Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника голови Одеської ОВА Олександра Харлова в ефірі телемарафону.

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Атака на пологовий будинок в Одесі 10 червня

Посадовець розповів, що російський безпілотник влучив в адмінбудівлю пологового будинку.

Слава Богу, наші породіллі не постраждали, персонал не постраждав. Усі оперативно відреагували на сигнали повітряної тривоги й перемістилися до укриття,

– зазначив заступник голови ОВА.

Наразі фахівці працюють над підрахунком пошкоджень, нанесених ворогом. Працюють відповідні оперативні штаби, розміщені на місці, та комунальні служби.

Олександр Харлов зазначив, що всі наслідки приберуть максимально швидко та прорахують. Тож уже сьогодні буде зрозуміло, скільки треба часу для відновлення інфраструктури та функціонування закладів охорони здоров'я.

Суспільне пише, що під час атаки Росії на Одесу в пологовому будинку перебували 85 людей і 22 дитини.

Прийшла зранку на роботу, а тут — страх Господній, що робиться. Не можу… Бомбардують таке святе місце — пологовий — де дітки народжуються. У мене вже сил нема просто. Як так можна?

– підкреслила Таїсія, яка прибирає територію пологового будинку після атаки Росії.

До речі, міський голова констатував: сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю.