Повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора.

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Що відомо про жертв та постраждалих в Одесі

У ніч на 10 червня російські війська випустили по Одесі щонайменше 10 ударних БпЛА. Внаслідок ворожої атаки загинули 2 чоловіків.

Також постраждали ще дев'ять людей: п'ять жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки – гостра реакція на стрес.

Наслідки російської атаки на Одесу / Фото Офісу генпрокурора

Внаслідок атаки окупаційних військ в Одесі пошкоджено житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Крім того, як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок ворожої атаки в місті було пошкоджено станцію переливання крові.