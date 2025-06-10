О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене сообщает 24 Канал.
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В Киеве есть пострадавшие в результате атаки России
Кличко сообщил о 4 пострадавших в столице в результате ночной атаки России. Всех госпитализировали.
Какие последствия массированной атаки на Киевщину
Массированная атака на Киевщину с применением беспилотников и ракет продолжается. Тревога продолжалась более 5 часов.
По состоянию на сейчас последствия фиксируются в Фастовском, Броварском, Бориспольском, Обуховском районах области. Повреждены частные дома, горят автомобили.
Попадание в жилой дом в Одессе: есть жертва и пострадавшие
В результате российской атаки разрушены и повреждены жилые дома в центре Одессы. Погиб 59-летний мужчина. По предварительным данным, 4 человека пострадали.
Также полностью разрушено административное здание станции экстренной медицинской помощи. Вспыхнул пожар.
Повреждены кареты скорой помощи. Пострадавших среди персонала нет.
Враг массированно атакует Киев: есть пострадавшие
В результате массированной атаки России на Киев зафиксировали такие последствия:
- Дарницкий район: вспыхнул пожар в нежилом здании, есть разрушения и пожар жилого дома, а также частичное разрушение в нежилой зоне. Кроме того, обломки сбитого БПЛА упали в зеленой зоне. Есть повреждения и в гаражном кооперативе, возгорание складских помещений, горит лесополоса.
- Оболонский район: повреждение двух этажей жилого дома, возгорание в офисном здании, падение обломков на открытой местности, разрушение жилого дома.
- Голосеевский район: обломки БПЛА упали на территории нежилого здания.
- Деснянский район: в результате падения частей сбитого БПЛА загорелся автомобиль.
- Шевченковский район: вспыхнул пожар в жилом доме, есть повреждения дома по другому адресу, а также вспыхнул пожар в здании бизнес-центра.
- Подольский район: повреждение нежилых помещений.
- Соломенский район: возник пожар в многоэтажном доме.
Россияне ударили по роддому в Одессе
В результате ночной атаки ударными беспилотниками повреждена административная часть роддома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Во всех аэропортах Москвы ввели режим "Ковер"
Режим "Ковер" ввели во всех московских аэропортах. Ранее россияне жаловались на взрывы в ряде городов Московской области.
В Одессе прогремели взрывы
Россия атаковала Одессу ударными дронами. Прозвучали взрывы.
Украинские воины уничтожили лодку с российскими оккупантами
На Юге Силы обороны уничтожили вражескую лодку с десантом.
F-16 впервые в истории сбил истребитель Су-35 на Курщине
Впервые в истории военной авиации истребитель F-16 сбил российский Су-35 в воздушном бою.
По данным Bild, Силы обороны Украины уничтожили вражеский самолет 7 июня на Курском направлении.
"Шахеды" атакуют Киев и область
В воздушном пространстве зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО работают по целям.