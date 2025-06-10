Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Атака на нефтебазу в Энгельсе и завод в Чебоксарах

На снимках по состоянию на 10 июня можно заметить уничтожение или критическое повреждение по меньшей мере 5 или 7 резервуаров с горючим, что вдвое больше, чем считалось ранее.

Спутниковые снимки за 7 июня, которые фиксировали последствия атак на Энгельс, показывали масштабный пожар и разрушения, однако из-за задымления, оценить масштабы разрушений было невозможно.

Кроме этого, спутниковые снимки подтверждают успешную атаку дронов на завод ВНИИР-Прогресс в городе Чебоксары в Чувашской республике России.

Из-за невысокого качества кадров по состоянию на 10 июня трудно провести оценку масштабов разрушений, однако на крыше одно из корпусов появились следы пожара.

"С тем качеством кадра, что есть сейчас, пожар трудно заметить сразу, однако изменения становятся очевидными по сравнению со снимками спутников до атаки БпЛА", – пишут в издании.



Спутниковые снимки после атаки на нефтебазу в Энгельсе и завод в Чебоксарах / Скриншот инфографики NV