Такое мнение 24 Каналу высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, заметив, что Украина могла поразить важную авиацию для россиян. Таких атак со временем будет только больше.

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В чем важность удара по аэродрому "Саваслейка"

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, аэродром "Саваслейка" находится на расстоянии 600 километров от территории, которые контролируют украинские войска. Вероятно, удалось поразить самолеты МиГ-31К и Су-30/34.

Жмайло объяснил, что МиГ-31К – это тот самый МиГ, но буква "К" непосредственно указывает, что это "Кинжал". К сожалению, эти ракеты максимально быстро долетают до украинских городов.

Бортов МиГ-31К у россиян мало – от 12 до 24 единиц. Еще в 1993 году они перестали производить их, потому что были проблемы с двигателями: каждые 300 часов налета, что очень мало для авиации. Сейчас оккупанты думают, как восстановить производство двигателей.

Итак, мы говорим о 12 – 24 бортах, еще раньше мы уничтожили их. Сколько осталось в строю? Это уже считаем единицами. То же с "Кинжалами" – в месяц россияне могут изготовить 10 – 15 единиц при накоплении 100 единиц. Это критически мало для ядерной державы,

– подчеркнул он.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества добавил, что каждый такой удар, даже если он не приносит ярких взрывов, существенно влияет на логистику врага. Ведь после таких атак россияне вынуждены перебрасывать свою авиацию и перепланировать удары по Украине.

"Таких ударов будет увеличиваться. Нынешняя адаптация России – это только начало для наших врагов", – подытожил он.

К слову, село Саваслейка расположено в Кулебацком городском округе Нижегородской области России. Его население составляет около 2 700 человек. На аэродроме "Саваслейка" дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.