Поэтому, как только Россия поднимает в воздух МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", по всей стране объявляют воздушную тревогу. Так произошло и сегодня, 7 октября, когда враг совершил серию пусков ракет "Кинжал" по Киеву и Староконстантинову Хмельницкой области. 24 Канал рассказывает, за сколько минут потенциально может долететь гиперзвуковая ракета до разных украинских городов.

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Сначала стоит объяснить, что у МиГов нет пусковых рубежей и запуск ракеты может произойти в любой момент, а долетают до целей в "Кинжалы" за считанные минуты.

За сколько времени долетает "Кинжал"

Например, если запуск происходит в Липецкой области России, то до Харькова она долетает за 1,7 минуты;

до Полтавы – за 2,4 минуты;

до Днепра и Чернигова – за 2,7 минуты;

в Запорожье – за 2,9 минуты;

в Киев – за 3,2 минуты;

в Винницу – 4,1 минуты;

в Староконстантинов – 4,4 минуты;

в Одессу – 4,5 минуты;

во Львов – 5,4 минуты;

до Ужгорода – 6,3 минуты.

Обратите внимание! "Кинжал" за менее чем 5 минут может пролететь от Харькова до Ужгорода. Поэтому, реагировать на тревоги, когда в воздух поднимают МиГ-31К, стоит немедленно. В случае пусков аэробаллистических целей, времени на то, чтобы спрятаться, мало.

Кроме скорости полета, опасность в том, что эти ракеты могут маневрировать на траектории полета. Перехватить "Кинжал" достаточно сложно. В частности, до того, как Украина получила ЗРК Patriot, Воздушные силы ВСУ не могли сбивать "Кинжалы" и другие баллистические ракеты. Теперь эти цели удается уничтожать там, где есть такие комплексы.



За сколько времени долетает "Кинжал" до украинских городов / Инфографика War Infographics